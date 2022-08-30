Москва, 30 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Появление государственных наград за развитие Дальнего Востока и Сибири, а также к юбилейной дате строительства БАМа абсолютно закономерно, заявил сенатор от Магаданской области Анатолий Широков («Единая Россия»), комментируя учреждение президентом РФ новой медали.

Lupus-sapiens БАМ

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«Концентрация усилий государства, бизнеса, общественных структур на развитии восточного «фасада» России с неизбежностью приводит к появлению пассионариев этого процесса, а, значит, и у государственной оценке их усилий.

Строительство же БАМа, имеющее 50-летнюю историю и продолжающееся до сих пор, ознаменовало наступление нового этапа в жизни восточных окраин нашей страны. Поэтому те, кто сыграл в этом заметную роль, достойны государственного поощрения», — написал в своём телеграм-канале Анатолий Широков.

Как сообщало ИА REGNUM, медалью будут награждаться граждане за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока в таких сферах, как строительство, экономика, транспорт, сельское хозяйство, IT-технологии, образование, наука и др.