Омск, , 10:15 — REGNUM Сотрудники полиции в Кировском округе Омска 30 августа задержали подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Омской области.

Мужчина в капюшоне Momonator

Пострадавшая — девятилетняя девочка из Омского района. Получив информацию о её госпитализации, полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев из числа местных жителей. В результате была установлена личность подозреваемого. По имеющейся информации, пытаясь скрыться после совершённого преступления, он провёл ночь на кладбище.

Последние два месяца злоумышленник — 46-летний житель Омска — работал на лесопилке в посёлке Новоомский. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством.

Мужчину передали сотрудникам следственного управления для проведения следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, 28 августа мужчина встретил в одном из посёлков Омского района девятилетнюю девочку. Он завёл её на пустырь и надругался. После этого омич скрылся, девочку госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ — «Изнасилование»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске задержан подозреваемый в изнасиловании ребёнка