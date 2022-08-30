Элиста, , 10:15 — REGNUM В Малодербетовском районе Калмыкии главу сельского муниципального образования обвиняют в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

Следователи полагают, что с апреля 2020 года по июнь 2022 года не исполнил решение Малодербетовского районного суда, обязавшего администрацию Ики-Бухусовского сельского муниципального образования устранить нарушения требований противопожарной безопасности в административном здании муниципалитета. При этом сельский глава был предупреждён об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору.