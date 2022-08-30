Москва, , 10:14 — REGNUM Актуальность криптовалют повысилась в ходе беспрецедентных санкций против РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Криптовалюта

«Биткоин хоть и является децентрализованной валютой, всё равно привязан к настроениям на традиционных финансовых ранках. Сейчас портфели инвесторов существенно покраснели на фоне слов представителей ФРС о ключевой ставке. Поэтому и котировки биткоина также пошли вниз. К концу года можно предположить, что цена биткоина возрастёт по причине того, что на криптовалюту не действуют никакие ограничения. Кроме как признания его официальным платежным средством в развитых странах, — сказала Скрыль. — Через криптовалюту можно спокойно покупать и продавать доллары, переводить деньги между странами, минуя санкции и комиссии банков. Особенно это стало актуально в ходе беспрецедентных санкционных мер против российских экономических агентов».

По ее словам, роль криптовалюты будет только возрастать в экономическом обмене.

«ЦБ РФ необходимо как можно быстрее провести полевые испытания цифрового рубля, чтобы процесс оплаты международных сделок значительно упростить и снизить издержки переводов», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, к каким значениям вернется биткоин к концу 2022 года.

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