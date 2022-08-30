Москва, 30 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В России с 1 октября возобновляются прямые авиарейсы на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко. Это будут первые прямые рейсы на Кубу с марта 2022 года, сообщили 30 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) Pedro Szekely Куба

О запуске полетных программ из Москвы в два города на Кубе в зимнем сезоне объявил туроператор Pegas Touristik. Самолеты в Варадеро будут летать четыре раза в неделю, на Кайо-Коко — с частотой 3-4 раза в неделю. Время в пути — 13 часов.

Пакетный тур в перелётом на курорты Кубы на 10 ночей обойдется 285-343 тыс. рублей на двоих. Отмечается, что до конца 2022 года на Кубе завершат процедуры, необходимые для приема и обслуживания российских карт «Мир».

ИА REGNUM ранее сообщало, власти Кубы дали разрешение на въезд российских туристов на главный кубинский курорт — Варадеро.

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