Канберра, 30 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Резкий рост цен на газ привел к шестикратному увеличению прибыли крупнейшего австралийского производителя газа Woodside Energy Group, который прогнозирует, что спрос в Европе продолжит расти, в то время как региону приходится платить высокую цену за сокращение российских поставок, о чем 30 августа сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Сжиженный природный газ составляет около 70% бизнеса Woodside. Волатильность на рынке с начала 2022 года уже привела к резкому росту цен на этот товар.

«Мы наблюдаем беспрецедентную картину», — сказала вице-президент компании Мэг О’Нил.

Woodside Energy Group сообщила, что ее прибыль до налогообложения за первые шесть месяцев финансового года выросла до $2,9 млрд с $503 млн за тот же период годом ранее в результате бурного роста цен на газ и выгод от слияния с нефтегазовым бизнесом BHP.

Компания заявила, что цены реализации за шесть месяцев выросли более чем в два раза до 96,40 долларов за баррель нефтяного эквивалента.

По словам О’Нил, Европе предстоит трудная зима, в то время как регион пытается увеличить поставки газа, чтобы компенсировать свои прежние договоренности с Россией. «Европа, похоже, действительно стремится уйти от российского трубопроводного газа, а Россия как будто поощряет ее к этому», — сказала она.

«Европе приходится идти на очень сложные компромиссы», — добавила О’Нил и предупредила, что для развития поставок газа нужно много времени, и, значит, быстро решить проблему снабжения не удастся.