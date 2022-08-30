* талибами — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, , 10:11 — REGNUM Глава отдела информации и культуры афганской провинции Нимроз Хабибулла Ильхам на встрече с журналистами заявил, что они не должны публиковать новости без его разрешения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Он также подчеркнул, что журналисты и средства массовой информации иногда спешат передать информацию в эфир, но впредь они не должны публиковать новости без разрешения компетентных органов.

Следует отметить, что при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилились цензура и давление на журналистов и СМИ, движение и раньше пыталось полностью контролировать публикации в средствах массовой информации.

Когда к власти в Афганистане пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), большое количество журналистов эмигрировало, а многие СМИ прекратили свою деятельность из-за различных проблем.