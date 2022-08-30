Биробиджан, 30 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Сильные дожди в Еврейской автономии ожидаются в сентябре и могут привести к наводнениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 августа в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Adygheya.ru Последствия паводка

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В соответствии с прогнозом ЧС, подготовленным ведомством, количество осадков превысит среднемноголетние показатели. ГМЦ ФГБУ «Дальневосточного УГМС» предупреждает, что уровень воды в реке Амур может подняться на 50-100 см, на некоторых участках до отметки «неблагоприятное явление».

«В случае ухудшения гидрологической обстановки прогнозируется подтопление низкопойменных участков местности, подтопление дорог регионального и местного значения, линий связи, линий электропередач, сельскохозяйственных земель, огородов, приусадебных участков, низководных мостов (в том числе опор), расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Николаевка Еврейской АО 23 августа водой были залиты десять придомовых территории и 22 дачи. Также был подтоплен участок дороги протяжённостью 50 метров.