Оренбург, 30 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области в первом полугодии 2022 года объём денежных доходов населения сложился в размере 307,2 млрд рублей. Денежные расходы населения составили 317,5 млрд рублей. Сбережения снизились на 10,2 млрд рублей, сообщает Оренбургстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В среднем на одного оренбуржца пришлось доходов 26 604,9 рубля в месяц. Отмечен рост доли доходов от предпринимательской деятельности — на 0,9%, прочих денежных поступлений — на 0,8%, социальных выплат – на 0,3%. При этом снизилась доля доходов от оплаты труда на 2%. Доля доходов от собственности осталась на уровне прошлогоднего показателя.

Расходы населения на товары и услуги составили 275,8 млрд рублей — 89,8% всех доходов. Это на 33,2 млрд рублей (или на 13,7%) больше, чем в прошлом году. Отмечен рост доли потребительских расходов на 3,2%. На оплату обязательных платежей и разнообразных взносов потрачено о 13,5% денежных доходов населения против 14,3% в январе–июне 2021 года.

Доля сбережений в структуре денежных доходов населения Оренбуржья уменьшилась на 2,4 процентного пункта (10,2 млрд рублей) по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.