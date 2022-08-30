Новая Каховка, Бывш. УССР, 30 августа 2022, 10:10 — REGNUM Западная часть Новой Каховки в Херсонской области остается без электричества и газоснабжения после ударов со стороны ВСУ, заявил 30 августа глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
По его словам, в центре города свет есть, больницы запитаны. Сейчас производится разминирование.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования бандеровцев нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и гидроэлектростанции на Днепре в этом населенном пункте.
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