Новая Каховка, Бывш. УССР, , 10:10 — REGNUM Западная часть Новой Каховки в Херсонской области остается без электричества и газоснабжения после ударов со стороны ВСУ, заявил 30 августа глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

«После трех волн ночных обстрелов (ВСУ) электроснабжения и газоснабжения нет в западной части города. В основном это частный сектор пострадал от разрывов, административные здания предприятий», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в центре города свет есть, больницы запитаны. Сейчас производится разминирование.

«Думаю, сегодня электро- и газоснабжение восстановим», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования бандеровцев нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и гидроэлектростанции на Днепре в этом населенном пункте.

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