Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В Екатеринбург прибыли ещё 48 беженцев из Донбасса. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 30 августа, в регионе находятся 1790 беженцев. Из них 554 человека расположились в пунктах временного размещения. Свидетельство о предоставлении временного убежища получили 1029 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область уже прибыли более 400 детей из Донбасса. Из них в детские сады пошли 133 ребёнка, 6 человек с 1 сентября начнут посещать учреждения среднего профессионального образования, остальные сядут за школьные парты.