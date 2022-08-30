Москва, , 10:17 — REGNUM Поставки российской электроэнергии в Китай выросли на 70% за первые семь месяцев 2022 года. За лето экспорт может достигнуть рекордных значений, пишет 30 августа «Коммерсантъ » со ссылкой на таможенную статистику КНР.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

За январь–июль Китай увеличил экспорт электроэнергии из России до 2,65 млрд кВт·ч, что обошлось в $125 млн. Рост произошёл на фоне аномальной жары и энергодефицита.

В июне и июле поставки увеличились почти на 36% — до 0,87 млрд кВт·ч на сумму $39,8 млн. За август может быть поставлено более 0,48 млрд кВт·ч (+13% по сравнению с прошлым годом).

«Таким образом, экспорт из России за лето может достигнуть рекордных 1,35 млрд кВт·ч«, — отмечает издание.

В конце 2021 года «Интер РАО» сообщала о возможном экспорте в Китай рекордного объёма электроэнергии в 2022 году — 4,4 млрд кВт·ч. По данным регулятора электрорынков «Совет рынка», Россия также наращивает поставки энергии в Казахстан (+53% с начала года), Монголию (+49%) и Грузию (+6%).

Вместе с тем суммарный экспорт электроэнергии из России сократился за первые шесть месяцев на 3%, до 11,12 млрд кВт·ч.

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