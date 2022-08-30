Москва, 30 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Поставки российской электроэнергии в Китай выросли на 70% за первые семь месяцев 2022 года. За лето экспорт может достигнуть рекордных значений, пишет 30 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенную статистику КНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

За январь–июль Китай увеличил экспорт электроэнергии из России до 2,65 млрд кВт·ч, что обошлось в $125 млн. Рост произошёл на фоне аномальной жары и энергодефицита.

В июне и июле поставки увеличились почти на 36% — до 0,87 млрд кВт·ч на сумму $39,8 млн. За август может быть поставлено более 0,48 млрд кВт·ч (+13% по сравнению с прошлым годом).

«Таким образом, экспорт из России за лето может достигнуть рекордных 1,35 млрд кВт·ч», — отмечает издание.

В конце 2021 года «Интер РАО» сообщала о возможном экспорте в Китай рекордного объёма электроэнергии в 2022 году — 4,4 млрд кВт·ч. По данным регулятора электрорынков «Совет рынка», Россия также наращивает поставки энергии в Казахстан (+53% с начала года), Монголию (+49%) и Грузию (+6%).

Вместе с тем суммарный экспорт электроэнергии из России сократился за первые шесть месяцев на 3%, до 11,12 млрд кВт·ч.

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