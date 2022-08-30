Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Американская компания Cygnus Entertainment выпустит ремейк игры Colossal Cave на Nintendo Switch. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Colossal Cave Скриншот из трейлера игры

Colossal Cave является 3D-ремейком игры Colossal Cave Adventure, выпущенной Уильямом Краудером в 1976 году. Ранее проект был анонсирован на PC, его релиз запланирован на конец 2022 года.

Напомним, что Colossal Cave Adventure — это текстовая игра в жанре квест, она является старейшей в своем жанре. Это первый образец interactive fiction (взаимодействие при помощи текста) в истории и родоначальник этого направления.

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