Вашингтон, 30 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Американская компания Cygnus Entertainment выпустит ремейк игры Colossal Cave на Nintendo Switch. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Скриншот из трейлера игры Colossal Cave

Colossal Cave является 3D-ремейком игры Colossal Cave Adventure, выпущенной Уильямом Краудером в 1976 году. Ранее проект был анонсирован на PC, его релиз запланирован на конец 2022 года.

Напомним, что Colossal Cave Adventure — это текстовая игра в жанре квест, она является старейшей в своем жанре. Это первый образец interactive fiction (взаимодействие при помощи текста) в истории и родоначальник этого направления.