Москва, , 10:03 — REGNUM В ближайшее время не стоит ждать сильной девальвации рубля по отношению к китайскому юаню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова. Так она прокомментировала информацию о том, что почти половина жителей РФ ждут роста курса юаня по отношению к рублю.

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«Подобные прогнозы в большей степени отражают ожидания жителей РФ по поводу внутренней инфляции, — сказала Печалова. — На данный момент Россия имеет растущий товарооборот и положительное торговое сальдо с Китаем, при этом активно обсуждается переход на оплату в национальных валютах поставок российских энергоносителей (на них приходится порядка 70% импорта в Китай). Если выбор будет сделан в пользу российского рубля, что более логично, то это поддержит российскую валюту в паре с юанем даже на фоне ожидаемого в IV квартале умеренного ослабления рубля к резервным валютам. Так что существенную девальвацию российского рубля по отношению к китайскому юаню при указанном сценарии ожидать не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 августа рубль немного подрос к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти.

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