Вашингтон, 30 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Международные антироссийские санкции, введённые странами Запада, завершились полным провалом, считает американский экономист Джеймс Рикардс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В статье для издания The Daily Reckoning Рикардс пишет, что санкции против России никак не повлияли на проведение специальной военной операции на территории б. УССР. Изначальная цель ограничений заключалась в том, чтобы обвалить рубль, однако вместо этого российская валюта сильно укрепилась.

Также бойкот российских энергоресурсов привёл к их дефициту на Западе, в то время как Москва быстро нашла новые рынки в Китае и Индии.

«Европейские страны, такие как Германия, настолько зависят от российской энергии, что без неё им грозит острый дефицит и суровая зима», — пишет экономист.

По словам Рикардса, всякий раз реальность побеждает идеологию, и на этот раз реальность на стороне Москвы. И теперь, уверен автор, Берлину придётся тяжело.

Также в статье говорится, что данного сценария можно было избежать, если бы до начала спецоперации Запад согласился бы гарантировать России отказ от приёма киевского режима в НАТО.