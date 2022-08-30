* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели ограничения в отношении женщин-сотрудниц Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в афганской провинции Кандагар. Об этом сообщает организация Afghan Peace Watch.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока сообщило представительству ВПП, что её сотрудницы должны разговаривать с нуждающимися женщинами вне поля зрения своих коллег-мужчин в закрытых помещениях.

По данным Afghan Peace Watch, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также предупредили представительство ВПП, чтобы оно не нанимало на работу женщин без особой необходимости.

Радикалы заявили, что нуждающиеся женщины должны иметь при себе удостоверение личности одного из мужчин в своей семье, чтобы получить гуманитарную помощь. При этом несколько нуждающихся женщин в Кандагаре рассказали Afghan Peace Watch, что если бы у них в семье были мужчины, они бы не стояли целыми днями в очереди на получение помощи.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели ограничения в отношении женщин-сотрудниц ВПП в провинциях Газни, Пактика, Пактика, Хост и Логар.

Напомним, за прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане ввели строгие ограничения в отношении женщин. Лишение доступа к работе, образованию, общественной деятельности и свободному передвижению — вот лишь некоторые из них.