Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Учителей школ Санкт-Петербурга могут переодеть в единую форму. Образы педагогов будущего представили на городском педсовете в БКЗ «Октябрьский», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/spbkomobr Варианты корпоративной одежды петербургских учителей.

Идею ввести форму для учителей на городском педагогическом совете озвучила вице-губернатор Ирина Потехина, а показ мод отечественных брендов под эгидой «Школа — территория моды» провела модельер Катя Адержанова.

«Мы представляем сдержанные консервативные стили, которые основаны на базовых деловых цветах: серый, синий, черный. Эти цвета идеально сочетаются с белым и молочным. Также в эти цвета можно вводить яркую фурнитуру и аксессуары», — отметила дизайнер.

После дефиле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что если эта идея найдет отклик у педагогов, то при принятии бюджета в Смольном готовы обсудить сертификаты, которые позволят учителям получать комплекты одежды петербургского производства Вместе с тем он уточнил, что необходимо провести опрос, готово ли петербургское педагогическое сообщество к корпоративной одежде.

«Даю поручение провести опрос, собрания и выяснить, готова ли наша петербургская школа к корпоративной одежде или нет. Если такое решение будет принято большинством и оно будет интересным, тогда мы рассмотрим вопрос об особых условиях, как помочь вам в решении этой задачи», — добавил губернатор.

Ирина Потехина уточнила, что также обсудит с коллегами и дизайнерами особые условия для педагогов, чтобы те в специализированных выставочных залах могли ознакомиться с коллекциями.