Самара, 30 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Русских в Литве, Латвии и Эстонии нужно не просто репатриировать, а уже скоро надо будет срочно спасать. Об этом 30 августа сообщил депутат Госдумы от Самарской областиЛеонид Калашников (КПРФ), отреагировавший на последние события в Прибалтике.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Он напомнил, что русских в Латвии, Литве и Эстонии проживает до 40%, при этом начиная с 90-х годов эти русские были там негражданами, не имели паспортов.

Калашников подчеркнул, что те события, которые сейчас происходят в Прибалтике, являются следствием того периода.

«А сколько лет мы боремся за репатриацию? А знаете, почему не репатриировали до сих пор? Потому что в 90-е годы некоторые представители нашей элиты думали, что русские пусть лучше там останутся, оттуда поддерживают Россию, а то понаедут, понаполучают пенсий… А теперь русских надо не просто репатриировать, а уже скоро надо будет срочно спасать. Но до сих пор на закон о репатриации — отрицательный отзыв!» — заявил он.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что по мнению президента ЛатвииЭгилса Левитса, в возглавляемом им государстве нужно «изолировать» часть русского сообщества, которую он считает «нелояльной». При этом премьер-министр ЭстонииКая Каллас назвала российских туристов «угрозой безопасности».

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