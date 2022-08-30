Томск, , 10:02 — REGNUM Томская область намерена за шесть лет увеличить производство сельхозпродукции в полтора раза. Об этом заявил врио губернатора Владимир Мазур на собрании Законодательной думы региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

Глава региона представил парламентариям обновлённую программу развития области. Согласно документу, одним из приоритетов должно стать развитие агропромышленного комплекса и рациональное использование природных ресурсов.

По словам Владимира Мазура, сельское хозяйство является одним из локомотивов развития Томской области. В этой сфере занято более 130 тыс. человек.

«Все, что производится в области, должно в области и перерабатываться. Поэтому наши ключевые задачи в АПК — это создание новых рабочих мест, рост зарплат и увеличение производства продукции сельского хозяйства на 25% к 2024 году и на 50% к 2028-му», — отметил он.