Ульяновск, 30 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области 30 августа заработала горячая линия для вызова врачей на дом. Она будет работать ежедневно, но не круглосуточно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мобильный телефон

По поручению губернатора жители смогут вызвать врача на дом по территориально-участковому принципу по единому номеру контактного центра минздрава Ульяновской области (8800-200-73-07). Власти отмечают, что горячая линия будет работать ежедневно с 8 утра до 20 часов. Также по данному номеру можно записаться на приём к врачам поликлиник.

Напомним, что записаться к врачу также можно в личном кабинете на портале госуслуг, в регистратуре или через терминал в поликлинике.

Отметим, что в Ульяновской области продолжается строительство нового инфекционного корпуса областной детской больницы имени Ю. Ф. Горячева на 100 мест. На данные цели из федерального бюджета выделено 1,6 млрд рублей, работы планируется завершить в 2023 году.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области выделено свыше 150 млн рублей на ремонт и переоснащение Барышской районной больницы, к которой планируется присоединить Базарносызганскую районную больницу.

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