Ярославль, 30 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославской области в новом учебном году будут работать 53 новых школьных автобуса. Информация об этом прозвучала на заседании комитета по образованию Ярославской областной думы.

Permkrai.ru Школьные автобусы

Две новых машины выйдут на маршруты к 1 сентября. Их купили на средства регионального бюджета. Еще 51 автобус закуплен за счёт федерального бюджета. Сейчас они проходят подготавку, идёт оформление документов. Планируется, что эти машины приступят к работе в течение сентября.

Купленные автобусы обеспечат нескольких новых маршрутов и заменят старый автопарк. Всего в Ярославской области доставляют в школы 8400 учеников. Открыты 487 школьных маршрутов, на которых работает 255 школьных автобусов.

В 2022 году в школах Ярославской области учатся почти 144 тысячи детей, из них почти 16 тысяч первоклассников.