Донецк, 30 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 (совпадает с мск) — н. п. Дружба — н. п. Горловка (Калининский р-н): выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали шесть человек.

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