Ярославль, 30 августа 2022, 10:00 — REGNUM Ярославский фестиваль «Пир на Волге. Ешь. Смотри. Беги» вошёл в чисто проектов, победивших в конкурсе Ростуризма. Его поддержат федеральными средствами. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Если раньше «Пир на Волге» позиционировался как гастрономический фестиваль, то теперь он будет проходить в несколько дней. На проведение фестиваля Ростуризм выделит субсидию в размере 10 миллионов рублей. В основе праздника останется гастрономическая составляющая, проект будет стартовать с большого городского пикника.
Закрывать фестиваль будет полумарафон «Бегом по Золотому кольцу», при этом в течение недели все желающие смогут посещать тренировки для подготовки к забегу.