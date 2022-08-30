Ярославль, 30 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Ярославский фестиваль «Пир на Волге. Ешь. Смотри. Беги» вошёл в чисто проектов, победивших в конкурсе Ростуризма. Его поддержат федеральными средствами. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Правительство Ярославской области Пир на Волге

Если раньше «Пир на Волге» позиционировался как гастрономический фестиваль, то теперь он будет проходить в несколько дней. На проведение фестиваля Ростуризм выделит субсидию в размере 10 миллионов рублей. В основе праздника останется гастрономическая составляющая, проект будет стартовать с большого городского пикника.

«В течение недели каждый вечер на Стрелке гостей будут ждать новые тематические площадки: вечерние киносеансы и кинофестивали с обсуждениями, театральные перформансы, выставки и лектории, концерты, fashion-показы, музеи в формате open air. Всю неделю для гостей будет доступен специальный туристический цифровой билет для знакомства с историей Ярославля и посещения музеев», — рассказали в правительстве.

Закрывать фестиваль будет полумарафон «Бегом по Золотому кольцу», при этом в течение недели все желающие смогут посещать тренировки для подготовки к забегу.