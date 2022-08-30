Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Из-за ожидающих сильных ливней в Санкт-Петербурге будет организовано дежурство 88 бригад СПб ГУП «Водоканал». Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

В Северной столице ожидаются дожди, местами ливневые. В городе в ближайшие два дня может выпасть более 70% осадков от нормы месяца. При этом основной удар стихии ожидается уже вечером 30 августа.

«Для предотвращения локальных скоплений воды во всех районах города будут дежурить 88 бригад Водоканала со специализированной откачивающей техникой. Под особым контролем — территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупные перекрестки, «уязвимые» к скоплениям воды адреса», — сообщили в пресс-службе.

Передвижную насосную станцию установили на перекрёстке Парашютной и Репищевой улиц. В «Водоканале» готовы принимать сообщения граждан о скоплении воды на дорогах и тротуарах.