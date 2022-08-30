Ялта, Крым, 30 августа 2022, 09:57 — REGNUM Ялтинский международный экономический форум, ранее запланированный на четвёртый квартал 2022 года, в этом году не состоится. Форум решено перенести на 2023 год. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ялтинский международный экономический форум впервые состоялся весной 2015 года. В последний раз форум проводился в 2019 году, тогда он собрал более 4,5 тысячи участников. Однако уже в 2020, в 2021 году и весной 2022 года форум переносили из-за пандемии. Ранее, как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял о планах по проведению форума в четвёртом квартале 2022 года.