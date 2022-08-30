Ялта, Крым, , 09:57 — REGNUM Ялтинский международный экономический форум, ранее запланированный на четвёртый квартал 2022 года, в этом году не состоится. Форум решено перенести на 2023 год. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ялтинский международный экономический форум Rk.gov.ru

«Переносится, пока на следующий год», — приводит слова Мурадова ТАСС.

Ялтинский международный экономический форум впервые состоялся весной 2015 года. В последний раз форум проводился в 2019 году, тогда он собрал более 4,5 тысячи участников. Однако уже в 2020, в 2021 году и весной 2022 года форум переносили из-за пандемии. Ранее, как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял о планах по проведению форума в четвёртом квартале 2022 года.