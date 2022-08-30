Лашкаргах, Афганистан, 30 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Сорок человек получили ранения в афганской провинции Гильменд в результате конфликта из-за воды. Об этом сообщили местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

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Рашид Хельманди, глава отдела информации и культуры провинции Гильменд, уточнил, что столкновение произошло в местности Хазар-Асаф уезда Навайи-Баракзайи.

По его словам, сначала конфликт ограничился словесной перепалкой, но позже перерос в массовую драку, в результате которой 40 человек попали в больницу.

Глава отдела информации и культуры заявил, что конфликт пресекли солдаты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые прибыли на место происшествия, разогнали толпу и арестовали зачинщиков.

Это первый случай, когда такое большое количество людей получили ранения в ходе личного конфликта в Гильменде.