Вашингтон, 30 августа 2022, 09:54 — REGNUM Американская компания 2K Games работает над новой частью игры Mafia. Заявление об этом появилось на сайте проекта.
«Я рад сообщить, что мы начали работу над совершенно новым проектом Mafia! Хотя до его выхода еще несколько лет», — сказал Роман Хладик, генеральный менеджер Hangar 13 (дочерняя компания 2K Games). Других подробностей разработчик не огласил.
Напомним, что Mafia — это серия игр в жанре шутера от третьего лица. Первая часть проекта вышла в 2002 году, в ней, игроку предстояло взять на себя управление таксистом Томасом Анджело и присоединиться к мафии.
Читайте ранее в этом сюжете: Компания Paradox ищет тестеров для некой неанонсированной игры