Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Американская компания 2K Games работает над новой частью игры Mafia. Заявление об этом появилось на сайте проекта.

Mafia: Definitive Edition Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Я рад сообщить, что мы начали работу над совершенно новым проектом Mafia! Хотя до его выхода еще несколько лет», — сказал Роман Хладик, генеральный менеджер Hangar 13 (дочерняя компания 2K Games). Других подробностей разработчик не огласил.

Напомним, что Mafia — это серия игр в жанре шутера от третьего лица. Первая часть проекта вышла в 2002 году, в ней, игроку предстояло взять на себя управление таксистом Томасом Анджело и присоединиться к мафии.

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