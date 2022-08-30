Сеул, , 09:53 — REGNUM В Южной Корее вновь начали сокращать площадь обрабатываемых земель. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Рис Dsh.krasnodar.ru

Согласно опубликованным данным, в 2022 году посевная площадь риса в стране составила 727 158 га, что на 0,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что сокращение посевной площади связано с падением цен на зерно и решением фермеров выращивать другие культуры.

В настоящее время правительство побуждает фермеров выращивать другие культуры для борьбы с хроническим избытком предложения, который привел к падению цен.

В текущем году средняя оптовая цена на рис составила 49,8 тыс. вон (~$37) за 20 кг, что на 13% меньше, чем в 2021 году.

Рис является основным продуктом питания жителей Южной Кореи, однако потребление риса в стране продолжает снижаться из-за изменения пищевых привычек.