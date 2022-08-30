Оренбург, , 09:52 — REGNUM В Оренбурге проведут внеплановую проверку птицефабрики «Уральский бройлер». Поводом стали массовые жалобы горожан на резкие неприятные запахи, сообщили 30 августа в пресс-службе областного правительства.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновники подчеркнули, что внеплановые проверочные мероприятия проводятся в исключительных случаях при непосредственной угрозе причинения тяжкого вреда здоровью граждан по согласованию с органами прокуратуры. Надзорное ведомство согласовало проверку птицефабрики. Она начнётся в ближайшее время и продлится десять дней.

На территории Северо-Восточного района Оренбурга круглосуточно дежурит мобильный экологический пост. Выявлены превышения предельно допустимых концентраций аммиака в атмосферном воздухе. В адрес птицефабрики как потенциального источника загрязнения воздуха направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.