Ростов-на-Дону, 30 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. К созданию сети скоростного трамвая в Ростове-на-Дону власти намерены приступить в 2023 году. Стоимость работ пока оценивается в 62 млрд рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Таганрогский трамвай

«Если мы на предварительном этапе реализации этого проекта не поймём или не уточним, в полной мере не договоримся по каждой мелочи, то это потом создаст трудности. Это очень приличная работа. [В результате будет создано] 108 км новых путей, а это как минимум 62 дополнительных новых трамвая, это трамвайные депо, это тяговые подстанции, это выбор типа не только подвижного состава, но и различного рода пересечения строительных конструкций», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля Голубев принял решение о создании межведомственной рабочей группы, которая займётся решением вопросов, связанных с реализацией проекта модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону.