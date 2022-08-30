Москва, , 09:50 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил на заключение в правительство законопроект, в котором предлагается увеличить размер материнского капитала, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

По его словам, за годы действия этой программы многим российским семьям с детьми удалось улучшить жилищные условия.

Миронов пояснил, что в законопроекте предлагается сделать маткапитал бессрочным.

«В случае рождения или усыновления второго ребенка начиная с 1 января 2023 года предлагаем выплачивать 933,2 тысяч рублей. В случае рождения третьего и на каждого последующего ребёнка — по 1,4 миллиона рублей. Считаю, что увеличение маткапитала может помочь существенно улучшить демографическую ситуацию и повысить уровень рождаемости в стране», — сказал депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают в два раза увеличить налоговые вычеты для родителей