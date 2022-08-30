Москва, , 09:50 — REGNUM Сегодня. 30 августа, в Праге состоится неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос по ограничению выдачи виз гражданам РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Шенгенская виза Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Вопрос ограничения виз для российских граждан будет рассмотрен по инициативе Финляндии, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, эти страны выступают за жесткие визовые ограничения в отношении россиян.

Против идеи приостановки выдачи виз выступают Германия, Франция, Греция, Кипр и Венгрия и руководство ЕС. Но есть вероятность, что в ЕС согласуют отмену упрощенного порядка оформления шенгенских виз россиянам.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам ИА REGNUM высказался против предложения некоторых стран запретить гражданам России въезжать на территорию ЕС.

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