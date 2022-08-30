Бухарест, , 09:50 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении приобрести более 10 тыс. партий вакцин против оспы и разновидностей этого вирусного заболевания. Как сообщает 30 августа бухарестская газета Jurnalul, инициатива румынского кабинета министров связана с необходимостью «пополнению стратегического запаса медикаментов страны».

Вирионы натуральной оспы (увеличено в 370 000 раз)

По словам представителей минздрава Румынии, на соответствующие прививки в обозримом будущем смогут рассчитывать лица с ослабленным иммунитетом и пациенты специальных отделений вирусологии при крупнейших румынских клиниках.

«Ни о какой эпидемии в нашей стране не может быть и речи», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, в последний раз в Румынии прививки от оспы ставились гражданам в 1979-м году.