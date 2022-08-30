Пенза, 30 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В город Токмак Пологовского района Запорожской области доставили четвертый гуманитарный конвой. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

T. me/penzregru Гуманитарная помощь жителям Запорожья к 1 сентября

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Кроме предметов первой необходимости, в город привезли вещи для первоклассников, среди них ранцы, канцтовары, школьные наборы и другие предметы.

За полгода боевых действий в Запорожье нарушились привычные поставки товаров. Новая партия гуманитарного груза поможет родителям собрать детей к школе.

Как передавало ИА REGNUM, Пензенская область взяла шефство по восстановлению Пологовского района. 26 августа жителям доставили продукты, строительные материалы, канцелярские принадлежности. Для бесперебойного снабжения электричеством больницы города Токмака привезли дизель-генератор.

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