Энергодар, Бывш. УССР, 30 августа 2022, 09:55 — REGNUM Киевские боевики нанесли новые удары по территории Запорожской АЭС, разрывы снарядов зафиксированы у хранилища отработанного топлива. Об этом сообщает 30 августа администрации Энергодара в телеграм-канале.
Отмечается, что обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города зафиксирован в 06:50. ВСУ применили крупнокалиберную артиллерию. Два снаряда разорвались у здания, где хранится отработанное топливо.
Обстрелы продолжаются.
«Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси«, — заявили в администрации Энергодара.
Как сообщало ИА REGNUM, представители МАГАТЭ должны прибыть на Запорожсскую АЭС 31 августа.
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