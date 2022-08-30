Энергодар, Украина, 30 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Киевские боевики нанесли новые удары по территории Запорожской АЭС, разрывы снарядов зафиксированы у хранилища отработанного топлива. Об этом сообщает 30 августа администрация Энергодара в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Отмечается, что обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города зафиксирован в 06:50. ВСУ применили крупнокалиберную артиллерию. Два снаряда разорвались у здания, где хранится отработанное топливо.

Обстрелы продолжаются.

«Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси», — заявили в администрации Энергодара.

Как сообщало ИА REGNUM, представители МАГАТЭ должны прибыть на Запорожскую АЭС 31 августа.

Читайте также: Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС