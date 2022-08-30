Красноярск, , 09:49 — REGNUM Есть несколько отраслей, где Россию при всём желании не удастся выбросить из мировой экономики. «Это, безусловно, энергоносители, это цветные металлы, и это продовольствие», — отметил 30 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политический аналитик Александр Чернявский (Красноярский край).

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт прокомментировал выводы журналиста Федерико Рампини, опубликованные итальянской газетой Corriere della Sera. Рампини назвал развитие сельского хозяйства в России «секретным триумфом» российских властей и лично президента РФ Владимира Путина.

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«Как к успехам России относятся на Западе? Всё, что хорошо для России, наши «западные партнёры» воспринимают со скрежетом зубов. В мировом АПК мы играем ключевую роль в мире, несмотря на все спекуляции западных политиков. Россия — это серьёзный игрок и выключить нас из этих цепочек никак не получится. Для нас это и эффективный рычаг для решения политических задач с нашими зарубежными партнёрами», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Эксперт уверен, что в ближайшие годы, несмотря на все геополитические катаклизмы, роль России в производстве аграрной продукции для мирового рынка будет только возрастать.

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