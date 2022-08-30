Красноярск, 30 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Есть несколько отраслей, где Россию при всём желании не удастся выбросить из мировой экономики. «Это, безусловно, энергоносители, это цветные металлы, и это продовольствие», — отметил 30 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политический аналитик Александр Чернявский (Красноярский край).

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Эксперт прокомментировал выводы журналиста Федерико Рампини, опубликованные итальянской газетой Corriere della Sera. Рампини назвал развитие сельского хозяйства в России «секретным триумфом» российских властей и лично президента РФ Владимира Путина.

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«Как к успехам России относятся на Западе? Всё, что хорошо для России, наши «западные партнёры» воспринимают со скрежетом зубов. В мировом АПК мы играем ключевую роль в мире, несмотря на все спекуляции западных политиков. Россия — это серьёзный игрок, и выключить нас из этих цепочек никак не получится. Для нас это и эффективный рычаг для решения политических задач с нашими зарубежными партнёрами», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Эксперт уверен, что в ближайшие годы, несмотря на все геополитические катаклизмы, роль России в производстве аграрной продукции для мирового рынка будет только возрастать.

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