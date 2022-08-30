Москва, 30 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Националисты, как стремительно сокращающийся вид, теперь под охраной киевского режима, заявил депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Преступления нацистов

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«Националисты из вооруженных формирований отведены от линии соприкосновения с огневыми позициями. Их используют для устрашения и уничтожения отступающих военнослужащих ВСУ, а также для обучения новых националистов. Оставивших позиции военнослужащих ВСУ националисты показательно расстреливают», — написал в своём телеграм-канале депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики вновь нанесли удары по Энергодару.