Кишинёв, , 09:47 — REGNUM В последнее время выросло число «воров в законе», которые пытаются бежать из б. УССР через Молдавию. Об этом 29 августа заявил в ходе брифинге глава Генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну.

Воры Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«Речь идёт более чем о 50 нарушителях. Большинство из них пытались въехать через границу», — сказал Чернэуцяну.

Глава ведомства также сообщил, что в некоторых случаях представители криминального мира въезжают в Молдавию через Приднестровье.

Сотрудники полиции задерживают тех, кого подали в международный розыск. Всех задержанных экстрадируют обратно.