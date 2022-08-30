Вашингтон, 30 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) христиане в Афганистане сталкиваются с ограничениями, пытками, преследованиями и жестоким обращением как со стороны радикалов, так и со стороны их друзей, семей и общин. Об этом сообщает Fox News.

Easter in Jerusalem Христиане в Иерусалиме

«В Афганистане всё ещё есть христиане, — сказал Тодд Нетлтон, писатель и радиоведущий, работающий в международной некоммерческой гуманитарной организации «Голос мучеников». — Я слышал, что год назад, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть, было много новостей о том, что все христиане бежали из страны».

Нетлтон сказал телеканалу, что, когда в прошлом году афганское правительство рухнуло, многие христиане бежали, потому что боялись экстремистских убеждений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их нетерпимости к христианам, особенно к новообращённым.

Стоит отметить, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, страну покинуло большое количество последователей других религий.