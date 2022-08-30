Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM В Екатеринбурге с 1 января по 30 августа 2022 года зафиксировано 31 ДТП с участием самокатчиков. Об этом журналистам заявил врио начальника ГИБДД УМВД по городу Александр Беляков.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

В авариях в уральской столице пострадали 32 самокатчика, один скончался. Наибольшее число ДТП произошло с участием людей на электросамокатах мощностью до 250 ватт. С электросамокатами повышенной мощности произошли 6 ДТП, с обычными самокатами — 9.

К ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 477 екатеринбуржцев, управляющих самокатами. Наиболее частыми нарушениями стали движение по проезжей части и управление мощными самокатами без прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Свердловская область вошла в список регионов с наибольшим числом аварий с участием самокатчиков. Антирейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург.