Ростов-на-Дону, 30 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Алексей Жадобин покинул пост директора зоопарка Ростова-на-Дону. В этой должности он проработал около шести лет.

Александр Погожев ИА REGNUM Центральный вход в Ростовский зоопарк

«Это связано с желанием реализовать себя где-то ещё. Как мне кажется, в зоопарке получилось очень хорошо. Хочется двигаться вперед, попробовать себя в других областях», — цитирует представителя зоопарка портал 161.ru.

До работы на посту директора зоопарка Ростова-на-Дону Алексей Жадобин трудился в городском управлении культуры.