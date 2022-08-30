Петропавловск-Камчатский, , 09:44 — REGNUM Последней каплей для участия в специальной операции в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик стало сообщение о том, что в Донецке прилетел снаряд на детскую площадку от которого погиб ребёнок, об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал военнослужащий с Камчатки.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я принял решение участвовать в специальной военной операции, поскольку не могу смотреть на происходящее, видеть, как 8 лет люди страдают. Если мы не поможем им здесь, то значит есть вероятность, что неонацисты придут и ко мне домой. В своё время увидел видеоролик как нашим пленным на территории б. УССР простреливали колени. Последней каплей стало известие, как в Донецке прилетел снаряд на детскую площадку в результате чего погиб маленький ребенок. Это для меня стало мотивирующим фактором», — рассказал доброволец.

Как сообщало ИА REGNUM, с Камчатки в специальной операции в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик участвуют более 100 человек.