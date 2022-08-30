Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Последней каплей для участия в специальной операции в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик стало сообщение о том, что в Донецке на детскую площадку прилетел снаряд, от которого погиб ребёнок, об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал военнослужащий с Камчатки.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Читайте также: Более 100 жителей Камчатки участвуют в спецоперации в защиту Донбасса

«Я принял решение участвовать в специальной военной операции, поскольку не могу смотреть на происходящее, видеть, как 8 лет люди страдают. Если мы не поможем им здесь, то, значит, есть вероятность, что неонацисты придут и ко мне домой. В своё время увидел видеоролик, как нашим пленным на территории б. УССР простреливали колени. Последней каплей стало известие, как в Донецке прилетел снаряд на детскую площадку, в результате чего погиб маленький ребенок. Это для меня стало мотивирующим фактором», — рассказал доброволец.

Как сообщало ИА REGNUM, с Камчатки в специальной операции в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик участвуют более 100 человек.