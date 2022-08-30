Барнаул, 30 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о существенном изменении погодных условий. С 31 августа по 5 сентября в регионе местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

Никита Устинов ИА REGNUM Жара

При жаре главная опасность для человека состоит в перегревании и повышении температуры тела. При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца, напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что жара выше 30 градусов сохранится с наступлением календарной осени в некоторых регионах Урала и Сибири, а также на юге России, известил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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