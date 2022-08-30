Москва, , 09:43 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил на заключение в правительство законопроект об увеличении размера налоговых вычетов для родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

«Размеры налоговых вычетов для родителей, опекунов, на попечении которых находится ребёнок, мы предлагаем повысить вдвое. На первого и второго ребёнка размер вычета увеличить с 1200 рублей до 2400 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребёнка — с 3000 до 6000 рублей в месяц», — рассказал Миронов.

Он отметил, что размеры налогового вычета и предельной суммы доходов не увеличивались с 2016 года.

«Вместе с этим мы предлагаем повысить необходимую для получения налогового вычета величину предельного годового дохода граждан с 350 тысяч до 600 тысяч рублей», — добавил депутат.